نشرة الفن.. ياسمين عبدالعزيز تعلن زواجها رسميا من العوضي .. وصور هشام سليم مع ابنته المتحولة جنسيا

المؤكد أن علاقتهما سويا أصبحت علنية ومن المعروف أن أحمد العوضي، من مواليد عام 1987، أى أنه أتم عامه الـ32، أى أنه أصغر منها بنحو 7 سنوات، وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال تواجدها مع برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى.