نشرة الفن.. ياسمين عبدالعزيز تعلن زواجها رسميا من العوضي .. وصور هشام سليم مع ابنته المتحولة جنسيا

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول حياتهم الشخصية .
حل الفنان هشام سليم ، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي فى برنامجها "شيخ الحارة
وتحدث هشام سليم بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.
وقال هشام سليم "فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين"
غير الفنان أحمد العوضي
حالة ارتباطه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوج، وسرعان ما قام بحذفها.
وتصدر الفنان أحمد العوضى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تألقه فى مسلسل «الاختيار» بتجسيد شخصية الارهابى هشام عشماوى.
الفنان أحمد العوضى تجمعه قصة حب مع الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ فترة تم إعلانها من قبل الجانبين.
غيرت النجمة ياسمين عبد العزيز
حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوجة .
وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي
، بعد رسالته الرومانسية لها.
وقالت ياسمين عبد العزيز
، من خلال التعليقات: "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".
اثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل الواسع فور اعلانها الزواج من أحمد العوضي منذ قليل، كما اثار العوضى حالة من الجدل بسبب اعلانه الزواج ثم حذف الرسالة مرة اخرى من صفحته على فيسبوك.
المؤكد أن علاقتهما سويا أصبحت علنية ومن المعروف أن أحمد العوضي، من مواليد عام 1987، أى أنه أتم عامه الـ32، أى أنه أصغر منها بنحو 7 سنوات، وبالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال تواجدها مع برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى.