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فن

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

الأحد 03/مايو/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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منار نور
سخر الفنان أحمد العوضي من نفسه بعد أن تصدر أحد مشاهده في مسلسله الرمضاني " الاختيار"، ترند جوجل نتيجة التنمر عليه.

وتصدر العوضي الترند بسبب نظرة له وصفت بالغريبة جدا خلال حلقة أمس، حيث أتقن الدور بكل مفرداته وجوانبه، الأمر الذى جعل الجمهور يعلق على إتقانه الدور بصورة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة. 

ونشر أحمد العوضي صورة له من خلال حسابه الشخصي فيس بوك معلقا: "الله المستعان". 

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء " . 

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