بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

سخر الفنان أحمد العوضي من نفسه بعد أن تصدر أحد مشاهده في مسلسله الرمضاني " الاختيار"، ترند جوجل نتيجة التنمر عليه.





وتصدر العوضي الترند بسبب نظرة له وصفت بالغريبة جدا خلال حلقة أمس، حيث أتقن الدور بكل مفرداته وجوانبه، الأمر الذى جعل الجمهور يعلق على إتقانه الدور بصورة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.





ونشر أحمد العوضي صورة له من خلال حسابه الشخصي فيس بوك معلقا: "الله المستعان".



