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فن

في الحلقة العاشرة من سوق الحرير.. غريب يعود للقرية ويأخذ أموال فاطمة ويحاول حرق بيت صابر رغم استعداد الناس للعيد

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:59 ص
سوق الحرير
سوق الحرير
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سعيد فراج
إنتهت منذ قليل الحلقة العاشرة من المسلسل السوري سوق الحرير حيث حصل غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد على الأموال التي كانت فاطمة قد خبأتهم وفي الوقت نفسه حاول حرق بيت صابر الذي يلعب دوره يزن خليل في نفس الوقت الذي يستعد عمران الذي يلعبه بسام كوسا وأهل بيته للاحتفال بالعيد. 

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك ,وقمر خلف، وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، واسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن  تونس النجمة: دارين حداد. 

ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 

وتدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟. 
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