ترامب: اليسار المتطرف لا يريد ظهور علاج لفيروس كورونا

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أزمة وباء فيروس كورونا وحدت كل من الجمهوريين والديمقراطيين لمواجهته. وذلك على الرغم من الخلافات الكبيرة بينه وبين الديمقراطيين بشأن استجابة إدارة للفيروس، وتطاوله في معظم تغريداته على الديمقراطيين وزعيمتهم نانسي بيلوسي، التي وصفها أمس بالمجنونة.





وقال ترامب لـ"فوكس نيوز":" أزمة كورونا وحدتنا كجمهوريين وديمقراطيين. لكن اليسار المتطرف يفضل استمرار الوباء على رؤية نجاح هيدروكسيكلوروكين". الذي لقى تشككا دوليا بشأن جدواه في مكافحة كورونا وآثاره الجانبية على المصابين.





وأضاف ترامب أن "علينا أن نعيد فتح البلاد بأسرع وقت لكن بأكثر الطرق أمانا". معلنا أنه يريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها في سبتمبر.





وتابع أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تمتلك لقاح فيروس كورونا مع نهاية عام 2020 الجاري.





وصرح بأن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى ما بين 80 و90 ألف شخص.





وواصل أنه بادر إلى إغلاق البلاد رغم تقليل المعلومات الأولية من مخاطر فيروس كورونا.





وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.



