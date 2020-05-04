ترامب يعلن الموعد المتوقع لانحسار وباء كورونا عالميا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموعد المتوقع لانحسار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميا.





وقال "ترامب"، لـ"فوكس نيوز" الأمريكية، "أتوقع أن يكون العام القادم إيجابيا، وأن نشهد مرحلة انتقالية في الربع الثالث".





وأضاف "علينا أن نعيد فتح البلاد بأسرع وقت لكن بأكثر الطرق أمانا"، معربًا عن رغبته في عودة المدارس والجامعات في شهر سبتمبر المقبل.





وتابع أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تمتلك لقاح فيروس كورونا مع نهاية عام 2020 الجاري.





وصرح بأن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى ما بين 80 و90 ألف شخص.





وقال إن "أزمة كورونا وحدتنا كجمهوريين وديمقراطيين، لكن اليسار المتطرف يفضل استمرار الوباء على رؤية نجاح هيدروكسيكلوروكين". الذي لقى تشككا دوليا بشأن جدواه في مكافحة كورونا وآثاره الجانبية على المصابين.





وواصل أنه بادر إلى إغلاق البلاد رغم تقليل المعلومات الأولية من مخاطر فيروس كورونا.





وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.



