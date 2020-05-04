مديرة مستشفى العزل بالعجمي: الوزارة بتدعمنا بقوة.. فيديو

قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي لمرض كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، إن وزارة الصحة تقدم كل الدعم وبكل قوة في أزمة الوباء الحالي، مضيفا أنه المستشفى تعمل بكل طاقتها في سبيل شفاء المرضى بها.





وأضافت السيد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أم بي سي مصر"، أن هناك دعم نفسي كبير من الوزارة لنا وتتحدث مع كل الفئات في المستشفى، والدنيا اتظبطت قبل رمضان في المستشفي بفضل الوزارة.





وتابعت مدير مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي لمرض كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، أنه :"نحاول نخفف عن المرضي مرضهم في شهر رمضان الكريم و روحانيات الشهر الكريم، والمستشفي بتعمل دعم نفسي للمرضي".

وأنهت المديرة، أنه :"الوزارة عملت دعم فندقي وتحسن للخدمة وعايشين جو رمضاني جميل جدا وعلقنا زينة رمضان".