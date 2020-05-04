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فن

بكلمات مؤثرة.. هشام الجخ يوجه رسالة للجيش المصري وإسرائيل بمناسبة ذكرى أكتوبر

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الشاعر هشام الجخ فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بمناسبة ذكرى حرب اكتوبر فى العاشر من شهر رمضان المبارك.

وتقدم بكلمات مؤثرة للجيش المصرى حيث قال: "عبروا الرجال القنال و النصر مش ساهل و الدم على الرمل سال و الغالية تستاهل عبروا الرجال صايمين حالفين يمين النصر".

وتابع: "وحياة صلاح الدين لنصلى فيكى العصر اما اليهود مجانين ملقوش مكان غير مصر اتظبطوا ظبطة تمام و التمن كان علقة موت واهو طلعوا بس كلام واخدينا قال بالصوت و كل يوم حالة و قوالة و قوالة اعلام و كدب و زيط لما انتوا رجالة بنيتوا ليه بارليف".

حرب أكتوبر هي الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973م، واشتركت في الحرب بعض الدول العربية الاخوي ،سواء عسكريا او اقتصاديا، وكانت بداية الحرب بتاريخ  6 أكتوبر عام 1973م الموافق ليوم 10 رمضان 1393 هـ ،من خلال هجوم مفاجئ من الجيش المصري والسوري علي القوات الاسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجولان.

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