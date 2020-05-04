برلماني: إلزام المولات باستخدام بوابات التعقيم ضرورة للحد من كورونا





تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة بخصوص وضع بوابات تعقيم على المولات التجارية خاصة مع إعلان الدولة المصرية استعدادها لاستئناف الحياة الطبيعية في شهر يونيو وإعلانها خطتها في ذلك للتعايش معه في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا واتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة، تظهر الضرورة لاتباع إجراءات تضمن عدم الوصول إلى مراحل خطرة.





وأوضح بركات فى بيان صحفى له أن المراكز التجارية والمولات تمثل مواقع شديدة التجمعات وفرص التقاط العدوى بها كبيرة، وبالتالي لابد من إلزامها بتركيب بوابات ذكية لتعقيم مرتادي هذه المراكز، حفاظا على معدلات آمنة لانتشار الفيروس.





كما طالب بضرورة أن يتم السماح بدخول أعداد محدودة يوميا لا تتخطى الـ30٪ من طاقتها الاستيعابية، تجنبا لأية تجمعات وللحفاظ على المسافات الآمنة بين المواطنين، مشددا على ضرورة أن مواد التعقيم المستخدمة في البوابة «صديقة للبيئة».





وأضاف أنه حال تطبيق هذه الإجراءات فمصر لن تكون الأولى التي تسعى لتطبيق هذه التجربة، فكل من السعودية والإمارات شرعت بالفعل في إلزام (المولات) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب والعروض وغرف الصلاة، إزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، بالإضافة إلى وجود وحدات فحص طبي لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، منع دخول أي شخص يظهر عليه ارتفاع بدرجات الحرارة، مع توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافٍ عند المداخل، مطالبا بالاستفادة من تجربة هذه الدول في مصر.