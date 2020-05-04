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ديني

هل الحقن تحت الجلد تفسد الصيام؟.. مستشار المفتي يجيب

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:30 ص
هل الحقن تحت الجلد
هل الحقن تحت الجلد تفسد الصيام
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الحقن الذى تؤخذ تحت الجلد لا تفطر لأنه منفذ غير طبيعي. 

وأضاف "عاشور"، خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية " فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل الحقن الموجودة تحت الجلد تفطر، وما حكم أخذ حقن التغذية للإغناء عن الصوم؟»، أن هناك اختلافا حول حقن التغذية فهناك من يقول: الأصل أن تدخل من منفذ طبيعي فلو دخلت من منفذ طبيعي تفطر، وهناك من يقول إن أخذ حقن التغذية بغرض الإغناء عن الصوم ولكن هذا غير صحيح لأن الغرض من الصيام هو الشعور بالجوع. 

هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع الحقن التى لا تؤخذ إلا عن طريق الوريد أو العضل لا تفطر.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته عن سؤال «هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟»، أن الذى يفطر من الحقن هو الحقنة الشرجية لأنها تدخل الى الجسم من منفذ منفتح وبالتالى حقن الفيتامين أو المسكنات لا تفطر.

حكم استخدام بخاخة الربو وحقن الأنسولين أثناء الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم، فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين.

وأضافت الإفتاء في ردها على سؤال "ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟ أن الفدية مقدارها مدّ من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا،) والمُدّ مكيال (حجم) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.

كما أجابت الإفتاء على سؤال "ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؛ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟ منوه أنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا.

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