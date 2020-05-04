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لا يقدم غناء ولا طربا.. رد قوي من أحمد سعد عن رأيه في أغاني محمد رمضان..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:41 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيات أحمد
كشف الفنان أحمد سعد عن رأيه فى أغانى محمد رمضان، لافتًا إلى أنه لا يقدم غناء ولا طرب، قائلًا " لو قولنا مشروع محمد رمضان الغنائى هنبقى ظلمناه جدًا لأنه مش بيقدم غناء طربى".


وأضاف أحمد سعد، فى لقاء مع برنامج " MBCTrending" المذاع على فضائية  " MBC 4 " أن  محمد رمضان ليس مطربا، وتجربته ليست غنائية ولكنها شيء ناجح جدًا ويلتف حولها المتابعون ولكن من الظلم أن نصنف أغانى محمد رمضان بالطرب.

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، وطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به، بقيمة 25 مليون جنيه فضلا عن الأضرار الأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان فى كابينة الطائرة التى يقودها أبو اليسر.


وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهما للتحقيق.
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