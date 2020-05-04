ضبط شخصين بالإسكندرية يروجان عملات نقدية مقلدة

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط عامل وصاحب مطعم، يقومان بالاشتراك مع أخر بترويج العملات المقلدة، وبحوزتهم مبالغ مالية تبين أنها مزورة.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "عامل"، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ، وبحوزته مبلغ 40 ألف جنيه بعدد 200 ورقة مقلدة من فئة المائتان جنيه).



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص (صاحب مطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية).



تم ضبط صاحب المطعم وبحوزته مبلغ (3,000 آلاف جنيه بعدد 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه)، تبين أنها مقلدة بإستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



وأشار المتهم الثاني إلى أنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من (صاحب مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، والمحبوس حاليًا بسجن برج العرب على ذمة قضية (ترويج عملات وطنية)، وأن الأخير قام بالتخلص من الأدوات المستخدمة فى تقليد تلك العملات عقب ضبطه فى القضية المشار إليها، إلا أن المتهمين المضبوطين إحتفظا بالعملات المقلدة خلال تلك الفترة وعدم ترويجها خشية ضبطهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.