شاهد.. يسرا تشارك جمهورها بصورة مع أبطال مسلسل خيانة عهد





وعلقت يسرا قائلة: "خيانة عهد".





ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات كالآتي: " قمر - المسلسل جامد جدا - منورين".





يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.





المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها ولابنها.







نشرت الفنانة يسرا صورة لها مع الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".