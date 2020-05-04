شاهد أحدث ظهور لـ مى سليم على السوشيال ميديا





ولقيت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيها ومحبيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: " مشاء الله - قمر - منور - أحلى نجمة ".





كانت مي سليم قد شاركت في إعلان لأحد شركات الملابس الداخلية و لكن تم إيقافه نظرا لهجوم العديد من المتابعين عليه لاحتوائه على بعض الإيحاءات الجنسية.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.

نشرت الفنانة مى سليم صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".