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تعليم

التعليم: 585 ألف طالب بالصف الأول الثانوي امتحنوا الأحياء بلا مشاكل اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:02 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
أدى 585 ألفًا و900 طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، امتحان مادة الأحياء على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها: لقد بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.34%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبا/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية بلا اي مشاكل. 

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

جدير بالذكر أنه يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوى امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
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