محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء وتطوير المدارس للقضاء على كثافة الفصول

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، سبل دعم المنظومة التعليمية، ووضع خطة زمنية لإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م، للقضاء علي كثافة الفصول وبُعد مسافة المدارس ومحل إقامة الطلاب، وتخفيف الفترات المسائية.





يأتي ذلك في إطار الاهتمام بقطاع التعليم وتحسين بيئته، ورفع المستوى الثقافى والتربوي، من خلال إنشاء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.





أكد محافظ كفرالشيخ، على سرعة الانتهاء من تسليم الإنشاءات وتجهيزات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلًا عن مناقشة كيفية التوسع في بعض المدارس سواء كان توسع أفقي علي مساحات أخري، أم توسع رأسي إن لم تتوفر مساحات ملحقة بالمدارس، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والمساهمة بشكل كبير فى تطوير العملية التعليمية وتقليل الكثافة فى الفصول الدراسية.





وناقش محافظ كفر الشيخ، إمكانية تجهيز المدارس من أثاث ومكتبة ومعمل علوم وحاسب آلي وأنشطة رياضية، بالإضافة إلي ضرورة توفير شبكة الإنترنت ضمن تصميم إنشاء المدارس الجديدة، مع مراعاة عدم اختيار الأراضي منخفضة المنسوب.





كما أكد محافظ كفرالشيخ، ربط التعليم الفني بسوق العمل حسب احتياجات المنطقة المحيطة به، لصقل مهارات طلاب التعليم الفنى وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مُدربة تدريبًا عمليًا وعلميًا، واستكمالًا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوي البشرية والاستثمار في الثروة البشرية.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي دراسة مقترح إنشاء مدرسة للاستزراع السمكي لتنمية الثروة السمكية، نظرًا لوجود مزارع سمكية وبركة غليون.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.