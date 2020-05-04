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محافظات

وفاة 3 حالات كورونا داخل مستشفى العزل بأبوتيج

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:30 م
كورونا
كورونا
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إيهاب عمر
توفي 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، الإثنين، داخل مستشفى العزل بمركز أبوتيج.


وقال مصدر مسئول بمستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط، إن حالات الوفاة الثلاثة لمقاول في العقد الخامس من العمر بمركز أبنوب، والحالة الثانية لسيدة في العقد السادس من العمر بمحافظة الأقصر، والحالة الثالثة لسيدة في العقد السابع من العمر بمحافظة الفيوم.


وأظهرت نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، لـ 6 أشخاص إيجابية نتائجهم وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


وأكد مصدر مسئول بصحة أسيوط، أن الحالات الإيجابية الجديدة هي لمواطن بقرية عرب الجهمة بمركز القوصية، وآخر بمدينة مبارك بأسيوط، وحالة جديدة بشارع رياض بمدينة أسيوط، موظف مصرفي بأحد البنوك بأسيوط، وحالة قادمة من محافظة الأقصر، وحالة جديدة لطبيب من المنيا ومقيم بأسيوط.

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