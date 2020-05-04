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جمال شعبان يكشف الفرق بين الشريان والوريد.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:12 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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البهى عمرو

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك فارقا بين الشريان والوريد، موضحًا أن الشريان لا يرى ولكن يحسن النبض بجسم الإنسان.


وأضاف عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوريد هى العرق الزرقاء التى تظهر فى اليد و الجسم.


وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن الشريان فى الجسم يشبه مواسير المياه النقية الموجودة فى البيت فـ الشريان يوصل الدم النقى لأجزاء الجسم.


وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن الشريان يعتبر ماسورة كبيرة تغذى الجسم بالكامل من القلب.


ولفت عميد معهد القلب السابق، إلى أن الوريد يقوم بسحب الدم بعد ان يتغذى به الأعضاء وبعد ذلك يعاد تدويرها.


وأكد أن كل الشرايين تحمل دم نقى ماعد الشريان الرئوي، وكل الأوردة تحمل دم غير نقى لا يوجد به أكسجبن ما عد الأوردة الرئوية الأربعة.

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