محافظ الأقصر يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

شنت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة بمركز ومدينة القرنة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة حوض الرمال، وذلك بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.









وأسفرت الحملة عن تنفيذ 60 قرار إزالة لعدد 30 مبنى متنوع على إجمالي مساحة 10025 متر، عبارة عن مبان خرسانية متعددة الأدوار، بعضها تم تشطيبها، وكذلك أعمدة خرسانية وسملات، ومباني بالطوب الأحمر والأسمنت، وبالطوب الأبيض.









كما تمكنت الحملة من إزالة 8 حالات أخرى بناء في المهد عبارة عن أساسات وأسوار، وتمت أعمال الإزالة للمباني جميعها حتى سطح الأرض.









شارك في الحملة كل من سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ومساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، ومساعد مدير الأمن اللواء عصام محمود مهنى، ، ومدير إدارة البحث الجنائي بالأقصر اللواء حمدي هاشم ، ونائب مدير إدارة الأمن المركزي اللواء ياسر غنيمي، ورئيس مباحث الأقصر العقيد محمد ياسر، ورئيس مركز ومدينة القرنة العميد علاء عبد الجابر، وقوات مديرية الأمن وإدارة البحث وقوات الأمن والأمن المركزي والحماية المدنية ومركز شرطة القرنة، وعمال ومعدات مركز ومدينة القرنة.





ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر لردع المخالفين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الأحياء والقرى بالمرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة.