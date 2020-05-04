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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: فتح حساب الطوارئ والحالات الحرجة لمن يرغب في المساهمة

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فتح النقابة حسابا بالمصرف المتحد لتلقي مساهمات الصحفيين ومن يرغب غيرهم لصالح "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019؛ بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء أعضاء النقابة.


وأضاف النقيب أنه تم إيداع مبلغ المائتي ألف جنيه الذي قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب.


وقال نقيب الصحفيين، إنه مرة أخرى وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء، وغيرهم، المساهمة في الحساب وسرعة تسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.

بيانات الحساب:
المصرف المتحد
حساب رقم: 1021626888024
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