أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

أطلت الفنانة أروى
في حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" أثناء استضافة محمد الشناوي حارس النادي الأهلى
بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجمهور.
وتألقت أروى من أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال على أحدث صيحات الموضة، مرتدية بليزر باللون البرتقالى الفاتح وتيشيرت أبيض، وبنطلون جينز أزرق فاتح يأخذ ستايل الأوفر سايز و قصير؛ وهو ما أثار الجدل من بعض متابعيها "ايه البنطلون ده"، ولكنه نال إعجاب آخرين.
ونسقت معه حذاء رياضيا بنفس لون البليزر؛ وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار.
ومن الناحية الجمالية وضعت أروى المكياج اللافت كعادتها، فاستخدمت اللون الكاشمير في الشفاه مع رسم العين بالكحل الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.
وكان محمد الشناوي حارس النادي الأهلى ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الاثنين، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعة من الهاشتاجات #الشناوي ، #الثبات الانفعالي ، #حارس_مصر_الاول ، بعد حلقته مع رامز جلال ، وتصدر الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى