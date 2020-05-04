أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

ومن الناحية الجمالية وضعت أروى المكياج اللافت كعادتها، فاستخدمت اللون الكاشمير في الشفاه مع رسم العين بالكحل الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وكان محمد الشناوي حارس النادي الأهلى ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الاثنين، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعة من الهاشتاجات #الشناوي ، #الثبات الانفعالي ، #حارس_مصر_الاول ، بعد حلقته مع رامز جلال ، وتصدر الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى