AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
أطلت الفنانة أروى في حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" أثناء استضافة محمد الشناوي حارس النادي الأهلى بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجمهور.

وتألقت أروى من أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال على أحدث صيحات الموضة، مرتدية بليزر باللون البرتقالى الفاتح وتيشيرت أبيض، وبنطلون جينز أزرق فاتح يأخذ ستايل الأوفر سايز و قصير؛ وهو ما أثار الجدل من بعض متابعيها "ايه البنطلون ده"، ولكنه نال إعجاب آخرين.

ونسقت معه حذاء رياضيا بنفس لون البليزر؛ وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار.

ومن الناحية الجمالية وضعت أروى المكياج اللافت كعادتها، فاستخدمت اللون الكاشمير في الشفاه مع رسم العين بالكحل الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وكان محمد الشناوي حارس النادي الأهلى ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الاثنين، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر مجموعة من الهاشتاجات #الشناوي ، #الثبات الانفعالي ، #حارس_مصر_الاول ،  بعد حلقته مع رامز جلال ، وتصدر الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالشراشيب والترتر.. أروى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بالورود الحمراء .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

فستان أنيق .. أروى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير. شاهد

النبيتي الكلاسيك .. تفاصيل إطلالة أروى في حلقة باسم ياخور

ترشيحاتنا

سيدة تدخل في حالة صدمة بسبب طلب من أمازون

أول تعليق رسمي من قطر يكشف حقيقة الانقلاب العسكري ضد تميم

الصحة العالمية تنتصر للصين وتهاجم أمريكا بسبب منشأ كورونا

كيفية صلاة الوتر إذا كانت ثلاث ركعات بتشهد واحد أم اثنين؟ الأزهر يحدد طريقتين

شاهد.. سيول جارفة تضرب مدنا سعودية

القوى العاملة تحسم الجدل: فتح التسجيل لمرحلة ثانية لدعم العمالة غير المنتظمة غير صحيح.. بيان رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بهذه الإطلالة

أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

هدية هتلر تنتهي إلى قطع غيار في وكالة البلح.. قصة سيارة الملك فاروق