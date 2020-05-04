أخبار الرياضة السعودية.. شكوى جديدة للفيفا ضد اتحاد جدة.. نجم النصر يغادر الحجر الصحي

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كشف والد عمار الدحيم، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، حقيقة اقتراب رحيله عن صفوف "العميد" مجانًا، وتوصله لاتفاق للانتقال لنادي القادسية الذي ينشط في الدرجة الأولى، ابتداءً من الموسم الجديد.













يبدو أن الأزمات عرفت طريق اتحاد جدة السعودي،ولم تتوقف رغم محاولات مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، لسداد مستحقات اللاعبين السابقين والأندية.













غادر أحمد موسى نجم النصر السعودي ومنتخب نيجيريا، الحجر الصحي بأحد فنادق بلاده، بعد قضاء 14 يومًا عقب عودته من السعودية كإجراء وقائي.



