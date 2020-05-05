حمادة أنور: فيريرا كان يمتلك شخصية قوية مع الزمالك..فيديو

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأسبق كان يمتلك العديد من مقومات النجاح مضيفا أنه تمكن من حصد بطولتي الدوري والكأس في موسم واحد.
وقال حمادة أنور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2":" من أهم أسباب نجاح جوسفالدو فيريرا مع الزمالك أنه كان يملك شخصية قوية ولا يخشى المواجهة مع أي لاعب؛ إضافة إلى امتلاكه خبرات فنية على أعلى مستوى".
وتابع:" فيريرا أصدر قرار بعزل اللاعبين عن الجهاز خلال تناول الطعام ويحرص على جلوس اللاعبين مع بعضهم أثناء تناول الوجبات ".
وأكد أن فيريرا كان يسيد ويحترم اللاعب الذي يلتزم بالتعليمات معلقا:" فيريرا كان مهتم بكافة التفاصيل داخل الفريق .
قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم التعاقد مع باتريس
كارتيرون المدير الفني للفريق الأول نظرا لامتلاكه المزيد من الخبرات والإمكانيات
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