أبو العينين يطالب باستثمار تريليون جنيه مدخرات غير مستغلة بالبنوك لدفع التنمية..فيديو

عرض الإعلامي احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد كلمة النائب البرلماني محمد أبو العينين وهو يطالب باستثمار تريليون جنيه مدخرات غير مستغلة بالبنوك لدفع التنمية.





وأكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، أن هناك ما يقرب من تريليون جنيه، مدخرات لـلمصريين بالبنوك ولم يتم استثمارها أو إقراضها للمساهمة في دفع التنمية، مطالبا البنك المركزى بإطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من تلك الأموال، لاسيما وأن كل الدول توظف وتستثمر جميع مدخراتها.





وقال النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، اليوم، إن الجهاز المصرفى أشبه بالجهاز الدورى الذي يضخ الدم في شرايين الجسم، مضيفًا: "بالتمويل تدور محركات الاقتصاد ويزداد الاستثمار وتخلق فرص العمل والتصدير".





وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق الشمول المالي حتى تتحسن مؤشرات الادخار ومعدلات إسهام القطاع المالي في تمويل الاستثمارات.





وأشاد أبو العينين بالفكر الجديد الذى يحمله القانون كما أنه يأتى فى إطار استكمال مسار الإصلاح المصرفى الذى جنب مصر أزمات كثيرة وجعل الجهاز المصرفى مساهم رئيسى فى جهود الدولة الناجحة للتنمية وجهودها للحد من تداعيات أزمة كورونا.





وأشار إلى أن التطورات الجديدة فى الصناعة المصرفية حتمت إصدار قانون جديد يتعامل مع هذه المستحدثات ومنها ظهور كيانات جديدة للتقنية المالية، واستحداث المدفوعات باستخدام الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت ودخول شركات التكنولوجيا الكبرى المجال المالى وظهور النقود الالكترونية والعملات المشفرة.



