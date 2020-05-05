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رياضة

حمادة أنور: عودة الدوري لا تمثل أزمة لنادي الزمالك .. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:27 ص
حمادة أنور
حمادة أنور
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محمد رشاد
أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن ناديه ليست لديه اي أزمة في عودة الدوري حال وجود قرار يضمن سلامة اللاعبين.

وقال أنور في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورت:" أهم شيء هو سلامة اللاعبين، وليس من الطبيعي أن تتم المقارنة مع باقي الدوريات في العالم لان الأمر مختلف".

وأوضح، أنه لا تزال هناك 17 جولة لم تلعب حتى الان، والمنافسة لا تزال موجودة فليس من المنطقي إلغاء المنافسة والفارق بين الأهلي المتصدر صاحب الصدارة والمقاولون بالمركز الثاني 4 نقاط فقط.

وتابع:" حالة الدوري المصري مختلفة عن باقي الدوريات في العالم،والعام الماضي كان الزمالك فارق بنقاط عن الأهلي لكن اللقب ذهب في النهاية للفريق الأحمر".

وأشار إلى أن الزمالك فريق كبير وليس هناك أزمة في استكمال المسابقة لكن في وجود ضمانات بسلامة اللاعبين، وعودة الدوري ليس بالأمر السهل.
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