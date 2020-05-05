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أخبار البلد

لو مسافر.. تعرف علي مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:25 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء ٥-٥-2020.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.


قطار رقم 903 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.


قطار رقم 7 – مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.


قطار رقم 905 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.


قطار رقم 901 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.


مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 – مميز
يقوم القطار من محطة سكة حديد نجع حمادي، في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة، الساعة 15:40.


قطار رقم 81 – مميز
يبدأ الإنطلاق من أسوان الساعة 9:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 18:20 بمحطة أسيوط.


قطار رقم 1081- مميز
يتحرك القطار في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 13:15 بالقاهرة.


قطار رقم 157 – مميز
يقوك القطار في الساعة 10 من محطة السكة الحديد في الأقصر، وينهي رحلته بالمنيا الساعة 18:00.


قطار رقم رقم 1157 – مميز
يقوم القطار من محطته بالأقصر في الساعة 7:30 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.


قطار رقم 987 – مكيف
يقوك القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30.


قطار رقم 935 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.


قطار رقم 1935 – مكيف
يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.


قطار رقم 3001 – مكيف
يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.


قطار رقم 1001 – مميز
يقوم القطار في الساعة 6:45 من أسوان، ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 18:30.


قطار رقم 982 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.


مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 12 – مميز
يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.


قطار رقم 1900 – مميز
يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.


قطار رقم 1106 – مميز
يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.


قطار رقم 382 – مطور
يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.


قطار رقم 374 – مطور
يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.


قطار رقم 328 – مطور
يقوم القطار من شبين القناطر الساعة 16:10 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 17:10.


قطار رقم 388 – مطور
يقوم القطار من المنصورة الساعة 16:00 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:15.


قطار رقم 278 – مطور
يقوم القطار من الإسماعيلية الساعة 16:25 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:20.


قطار رقم 124 – مطور
يقوم القطار من طنطا الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 11:05.


قطار رقم 512 – مطور

يقوم القطار من منوف الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 9:00.


قطار رقم 532 – مطور
يقوم القطار من أشمون الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:20.


قطار رقم 268 – مطور
يقوم القطار من المنصورة الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 14:05.

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