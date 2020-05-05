محمد جمعة يجهز لمفاجأة في رمضان.. شاهد

يذكر أن أحدث أعمال محمد جمعة "بيضة ذهب"، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

مسلسل بيضة دهب يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

المسلسل تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.



