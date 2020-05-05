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فن

ربنا يفك سحرك وترجعي لبيت ربنا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة بعد زواجها من العوضي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:25 ص
وائل عبد العزيز -
وائل عبد العزيز - أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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آيه عاطف
وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد إعلانها خبر زواجها من الفنان أحمد العوضي بشكل رسمي.

وقال وائل عبد العزيز، عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر، ويهديكي وترجعي لبيت ربنا الي اتعودتي تزوريه كل سنة، ويوفقك لحياه جديده سعيده مع حد يستاهلك".

يذكر أن وجه وائل عبد العزيز، وجه رسالة إلى أحمد العوضي، عقب إعلان الزواج مباشرة، حيث قال : "بص هقولك طريق أسهل بكتير من اللي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت وحده في كل الأدوار".

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز "خد ورشه تمثيل واقرأ كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد أنك تتعلم حاجة بدل ما انت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل".

واختتم رسالته قائلًا :"صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس، فكر واعمل اللي بقولك عليه".
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