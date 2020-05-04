AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال بسيطة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي، أما من الناحية الجمالية فوضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وأحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا.

وغيرت النجمة ياسمين عبد العزيز حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوجة ، مساء أمس.

وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي،  بعد رسالته الرومانسية لها.

وقالت ياسمين عبد العزيز، في التعليقات، "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".

وكان أحمد العوضي، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".

يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الثنائي عن حبهما لبعض، فقد نشر الفنان أحمد العوضي صورة لبوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

View this post on Instagram

❤️

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا ناجح بيكي وليكي يا حتة مني.. رسالة رومانسية من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

أحسن راجل في الدنيا.. ياسمين عبد العزيز تعلق على رسالة أحمد العوضي الرومانسية

رد فعل عنيف من ياسمين عبد العزيز على متابعة تغازل العوضي.. تفاصيل

أحمد العوضي يثير الجدل بزواجه

ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها رسميا من أحمد العوضي

بعد زواجها رسميا من أحمد العوضي.. 10 فساتين لـ ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. اعتزال نهى عابدين.. صور ابنة هشام سليم قبل وبعد تحولها إلى ذكر

وحياة أمي ما حسيبك .. محمد الشناوي يسخر من ضربه لـ رامز جلال .. فيديو

يظهر النتائج خلال 12 ساعة.. الصحة تعلن تطبيقا جديدا لتحليل كورونا

تحذير عاجل من الحكومة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

بسبب مشهد في البرنس .. روجينا توجه رسالة لـ محمد سامي .. شاهد

أحمد صلاح حسني يشيد بـ محمد النشاوي بعد مقلب رامز جلال.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور

بـ كعب عالى .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بملابس على موضة