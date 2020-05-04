بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام".
وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال بسيطة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي، أما من الناحية الجمالية فوضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وأحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا.
وغيرت النجمة ياسمين عبد العزيز حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوجة ، مساء أمس.
وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، بعد رسالته الرومانسية لها.
وقالت ياسمين عبد العزيز، في التعليقات، "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".
وكان أحمد العوضي، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".
يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الثنائي عن حبهما لبعض، فقد نشر الفنان أحمد العوضي صورة لبوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
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