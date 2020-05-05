AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة موسعة استمرت 6 ساعات، لتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، كما التقى بشركات المقاولات المُنفذة، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، ورافقه المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، وأفراد مجموعة العمل.

ووجه المهندس خالد عباس، إنذارًا شديد اللهجة، لإحدى الشركات المتقاعسة عن التنفيذ، ومنحها مهلة أسبوعين لتدارك التأخير، وتحقيق البرنامج الزمنى المُستهدف، وأرسل خطابا رسميا للشركة بسحب الأعمال فى حالة عدم تحقيق معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واطمأن نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروع، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الصحية بجميع مواقع ومكاتب العمل، وأماكن مبيت العمال.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، موضحًا أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى "الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم"، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى "حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح" بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى "حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى" بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.

وعقب جولته التفقدية بمشروع الحدائق المركزية، انتقل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، لتفقد أعمال اللاند سكيب، والإنارة، وتنسيق الموقع العام، وأعمال شبكات الاتصالات، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم تسجيلي يكشف عن أكبر مدينة فنون وثقافة بالعالم فى العاصمة الإدارية.. شاهد

نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج بارتفاع 80 مترًا بالعاصمة الإدارية

مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لـ الحديقة المركزية والمرافق بـ العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

عن رفع خانة رسوم النظافة بالفاتورة.. وزير الكهرباء لصدى البلد: بعد 3 شهور

أخبار الرياضة.. المهدي سليمان يهاجم الحضري.. الزمالك يتعرض للسحر بين النفي والإثبات

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

خالد عبد العزيز يشيد ببرنامج إبراهيم عيسى

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

AdvertisementS

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

لمواجهة كورونا.. الحكومة تدرس خصم 1% من رواتب الموظفين اعتبارًا من أول مايو

حكم إغماض العينين أثناء الصلاة.. الإفتاء ترد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا

نيسان تعلن توافر اختبارات القيادة للسيارة صني 2020 nissan sunny في نسختها المانيوال .. صور

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر