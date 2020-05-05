غارة إسرائيل على سوريا تقتل 15 إيرانيًا في دير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه قد قتل جراء القصف الإسرائيلي داخل سوريا عدد من الموالين لإيران، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

وقتل نحو 15 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور.

قال المرصد السوري ، اليوم الثلاثاء، إن القصف الصاروخي الإسرائيلي على حلب استهدف مخازن ومستودعات أسلحة.

وأشار إلى أن تلك المستودعات كان يتواجد فيها جنود إيرانيون وسوريون.

وأوضح أن القصف الجوي الإسرائيلي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح ومادية في المكان، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وقالت إن الطيران الإسرائيلي قصف الموقع بحوالي 12 صاروخا، لافتة إلى أنه استهدف أيضا أحد مراكز الأبحاث في حلب.