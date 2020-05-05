بعد عرض الحلقة الـ11.. مسلسل لما كنا صغيرين يتصدر تريند جوجل

تتزايد الألغاز في الحلقة عن هوية مرتكب الحادث هل هو سليم صاحب الشركة أم هالة طليقة ياسين ؟!، بث الحادث الرعب في قلب دنيا لتتراجع عن موقفها خوفا من أن يتم قتلها لتطمئن سليم بأنها ستتراجع عن موقفها لاكتشاف من المتسبب بقتل صديقتها المقربة وتعد بعدم تدخلها في هذه القضية مرة أخري.

وعلى الرغم من أنه لم يتم اكتشاف من المتسبب في الحادث وما السبب حتي نهاية الحلقة إلا أنه زاد من علاقة ياسين ودنيا لتصبح قوية وأكثر ثقة فيما بينهما ، فهل ستحمل الحلقات السابقة مفاجأة أخري لهم وتنتهي تلك القصة بارتباط رسمي بينهم أم أنهم ستنتهي عند اكتشاف القاتل الحقيقي والأخذ بحق نهي وبراءة حسن من الاتهام؟.

"لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.