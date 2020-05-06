القطايف من معالم شهر رمضان الكريم في سيناء

في طور سيناء يوجد صانع قطايف وحيد، وهو لطفي عبد الواحد عبد المطلب ٦٠ سنة، ويحرص كل سكان الطور على الشراء منه في شهر رمضان، فهو يصنع القطايف امام اعينهم ويشعرون باجواء وروحانيات رمضان وفرحته عندما يشترون القطايف وهو يظل طوال النهار يصنع القطايف ويجهز المكسرات لحشوها.

يقول لطفي عبد الواحد صانع القطايف الوحيد الاشهر والوحيد بطور سيناء :" قطايف رمضان في كل البيوت"، مشيرًا إلى أنها هي الحلو الشعبي لكل المصريين، والذي اسعاره مناسبة لكل الناس فيمكن إن تعد القطايف بالمكسرات او بدون مكسرات، وتشرب بماء السكر، وهي سريعة الإعداد والتجهيز.





واكد صانع القطايف إنه يعمل طوال نهار رمضان أمام الفرن لصنع القطايف امام اعين الناس، مشيرًا الي ان هناك إقبال من المواطنين لشراء القطايف حيث يتناولها الصائمون علي الافطار وبعد الافطار حتي السحور .

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