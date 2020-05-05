ملف الهجرة.. نبيلة مكرم: الرئيس وجه بعودة العالقين مهما كانت التكلفة.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة لم تغلق أبوابها في وجه المصريين العالقين بالخارج رغم الظروف الراهنة.، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة لعودة المصريين من الخارج، وتابعت: "منذ بدء اللجنة ونحن نؤسس لعودة أبنائنا المصريين من الخارج في ظل أزمة كورونا"، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وجه بعودة العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر مجلس الوزراء لعدد من وزراء الحكومة، بشأن تفاصيل عودة المصريين العالقين بالخارج.









وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه بسبب الظروف التي تشهدها العالم لم ترفض الدولة المصرية استغاثات المواطن المصري بعودته إلى أرض الوطن مرة أخرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بعودة العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة.





وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لعودة المصريين من الخارج، وتابعت: "منذ بدء اللجنة ونحن نؤسس لعودة أبنائنا المصريين من الخارج في ظل أزمة كورونا".





وأشارت إلى أنه تم وضع جدول لعودة العالقين من الخارج، موضحة أن القدرة الاستيعابية للدولة المصرية لم تمنعها من إعادة أبنائها.





وتابعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع المواطن المصرى فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التى تتكبدها الدولة فى هذا الشئ .



