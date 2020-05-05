ملف الهجرة.. نبيلة مكرم: الرئيس وجه بعودة العالقين مهما كانت التكلفة.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة لم تغلق أبوابها في وجه المصريين العالقين بالخارج رغم الظروف الراهنة.، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة لعودة المصريين من الخارج، وتابعت: "منذ بدء اللجنة ونحن نؤسس لعودة أبنائنا المصريين من الخارج في ظل أزمة كورونا"، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وجه بعودة العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر مجلس الوزراء لعدد من وزراء الحكومة، بشأن تفاصيل عودة المصريين العالقين بالخارج.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه بسبب الظروف التي تشهدها العالم لم ترفض الدولة المصرية استغاثات المواطن المصري بعودته إلى أرض الوطن مرة أخرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بعودة العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لعودة المصريين من الخارج، وتابعت: "منذ بدء اللجنة ونحن نؤسس لعودة أبنائنا المصريين من الخارج في ظل أزمة كورونا".
وأشارت إلى أنه تم وضع جدول لعودة العالقين من الخارج، موضحة أن القدرة الاستيعابية للدولة المصرية لم تمنعها من إعادة أبنائها.
وتابعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع المواطن المصرى فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التى تتكبدها الدولة فى هذا الشئ .
واشارت الى انه تم تشكيل اللجنة الخاصة برئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الهجرة والخارجية والصحة و الطيران والتعليم العالى والسياحة والاثار وبالتأكيد وزير الاعلام ، منوهة الى اننا نعمل بشكل مؤسسى حتى يتم عودة العالقين .
وتابعت أن هذه الازمة كانت متطورة بمعنى بدأت بالعالقين المصريين من العمالة المصرية فى الخليج العالقين داخل اراضى الدولة المصرية بعد غلق المطارات وعدم استطاعتهم للعودة مرة اخرى الى عملهم .
واكدت أن الازمة تطورت بعد ذلك الى المناشدات والمطالبات التى تلقتها الدولة من جميع انحاء العالم وتطورت الازمة الى مخالفى الاقامة والحالات الانسانية الى جانب من تم انهاء عقدهم بالخارج .
وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إننا نعمل بشكل دورى ومستمر حتى نتمكن من تقديم جدول زمنى لدولة رئيس الوزراء ، ونقوم بشرح الاعداد طبقًا لما قدمتة السفارات من اعداد عن هذه الشرائح المتعددة القيمة بالخارج من ابناء الوطن، موضحة أن اجتماع اليوم قام بعرض جدول زمنى لعودة المصريين العالقين سيبدأ تحت تعليمات من رئيس مجلس الوزراء .
واشارت الى ان اعمال اللجنه يغلق على اى اشاعات وجماعات مغرضة تحاول ان تزعزع ثقه المصرى فى الخارج بدولة ، منوهه الى ان الدولة لا تغلق ابواها فى وجوه ابنائها .
وتابعت انها سعيدة بالنتائج التى توصلنا لها ، مشيرة الى ان كل التقارير لا ترفع فقط من رئيس الجمهورية وانما هناك مشاركة من كل المؤسسات والجهات المعنيه حتى تتم هذه العودة السالمة لكل المصريين من الخارج .