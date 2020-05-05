أهمية تناول وجبة السحور في رمضان

يجب تناول الوجبات بانتظام في شهر رمضان وعدم إهمال وجبتي الإفطار والسحور مع ضرورة احتوائهما على الخضروات والفاكهة لإمداد الجسم بالفيتامينات والطاقة اللازمة.
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية وجبة السحور، ونصحت بالمواظبة على تناول وجبة السحور وعدم إهمالها.
وتابعت سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وجبة السحور تعتبر شي أساسي في التغذية الصحية والسليمة للصائم في رمضان.
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن وجبة السحور تزود الجسم ب : السعرات الحرارية، السوائل، والمواد الغذائية التي يستخدمها الجسم لاحقًا خلال ساعات الصيام.
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية وجبة السحور، ونصحت بالمواظبة على تناول وجبة السحور وعدم إهمالها.
وتابعت سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وجبة السحور تعتبر شي أساسي في التغذية الصحية والسليمة للصائم في رمضان.
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن وجبة السحور تزود الجسم ب : السعرات الحرارية، السوائل، والمواد الغذائية التي يستخدمها الجسم لاحقًا خلال ساعات الصيام.