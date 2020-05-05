بعد 4 أشهر من الآن.. خبير يكشف موعد طرح لقاح لعلاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن اللقاح الصينى ضد فيروس كورونا دخل فى المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه لم ياخذ حتى الآن الموافقة من الجهات المنوط بها الموافقة حتى الآن داخل الصين.





وأضاف الدكتور إسلام عنان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن اللقاح الصينى ضد كورونا سيبدأ العمل فى الجزء الأول من إنتاجه قريبًا، الذى سيتم استخدامه فى التجارب السريرية وليس للاستهلاك للعامة، ولو ستتم الموافقة على إنتاجه سريعًا سيكون خلال 4 أشهر.





وأكد أن نتائج اللقاح مبشرة ولكن لا ننتظر نتائجه أو طرحه فى الأسواق إلا بعد 4 أشهر من الآن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.