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بعد 4 أشهر من الآن.. خبير يكشف موعد طرح لقاح لعلاج كورونا.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:07 م
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن اللقاح الصينى ضد فيروس كورونا  دخل فى المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه لم ياخذ حتى الآن الموافقة من الجهات المنوط بها الموافقة حتى الآن داخل الصين.

وأضاف الدكتور إسلام عنان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن اللقاح الصينى ضد كورونا سيبدأ العمل فى الجزء الأول من إنتاجه قريبًا، الذى سيتم استخدامه فى التجارب السريرية وليس للاستهلاك للعامة، ولو ستتم الموافقة على إنتاجه سريعًا سيكون خلال 4 أشهر.

وأكد أن نتائج اللقاح مبشرة ولكن لا ننتظر نتائجه أو طرحه فى الأسواق إلا بعد 4 أشهر من الآن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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