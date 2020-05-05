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أخبار العالم

بعد إصابة 17 ألف إسرائيلي.. تل أبيب تحذر من موجة شديدة لـ كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:54 م
بعد إصابة 17 الف
بعد إصابة 17 الف إسرائيلي تل ابيب تحذر من موجة شديدة لكورونا
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سمر صالح
حذر نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية إيتمار جروتو من عواقب رفع القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا وذك عقب إصابة حوالي 17 ألف إسرائيلي بـ كورونا.
 
وقال جروتو في مقابلة مع قناة  "كان"، "أقدر أنه سيكون هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد إزالة القيود، لكنني آمل ألا تكون كبيرة".
 
وأضاف: "إذا رأينا زيادة كبيرة في الإصابات- سنناقش الأمر وربما نعيد تشديد الإغلاق". 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا بإسرائيل الى 237 حالة في حين تم تسجيل 16,268 إصابة بينهم 89 إصابة خطيرة منهم 66 حالة مرتبطين بأجهزة تنفس، فيما سجل 10,233 حالة تماثلت للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم ان 37% من الوفيات جراء كورونا من مدينة القدس ومدينة بني براك وسط إسرائيل وان 53% من الوفيات هم من الرجال.

وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية ان اللجنة الوزارية التي التأمت أمس للمصادقة على رزمة تسهيلات على القيود المفروضة بسبب كورونا نسيت المصادقة على تمديد الاغلاق على بلدة حورة العربية جنوب إسرائيل والتي سجلت اعلى نسبة انتشار للفيروس بإسرائيل ، رغم مطالبة رئيس المجلس والشرطة المحلية ووزارة الصحة تمديده أسبوعين إضافيين، وذلك بعد ان تحولت البلدة التي يقطنها 22 الف مواطن الى مركز للوباء بعد ارتفاع عدد الإصابات بها في غضون أسبوع ونصف الى 103 حالة.



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