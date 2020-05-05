هكذا تستغل المافيا في إيطاليا فيروس كورونا لابتزاز الناس وجني المكاسب

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، في تقرير لها عن استغلال عصابات المافيا في إيطاليا لأزمة كورونا في ابتزاز المواطنين والتأثير على قراراهم السياسي في الانتخابات وغيرها، وكذلك الاستيلاء على ممتلكاتهم وأعمالهم التي انهارت بسبب الفيروس.





وقالت الإذاعة البريطانية: "على جزيرة صقلية، كان عضو في مجموعة مافيا يقوم بتوزيع الطعام على الفقراء في حي باليرمو. يقول: "اتصل بي الناس وهم يبكون عبر الهاتف". "يقولون إن أطفالهم لا يمكنهم تناول الطعام. كانت شابة تتصل بي كل يوم. لديها خمسة أطفال ولا تعرف كيف تطعمهم."





لم يؤكد أنه جزء من المافيا، لكنه قال إنه إذا كانت عضوية المافيا تعني مساعدة الناس ، فإنه "فخور بكونه عضو في المافيا".





إن فيروس كورونا وباء جديد، لكن توزيع طرود الطعام على المحتاجين هو تكتيك قديم من المافيا. يقول نيكولا جراتيري، المحقق في مكافحة المافيا ورئيس مكتب المدعي العام في كاتانزارو في كالابريا: إن "الهدف هو كسب المصداقية لدى هؤلاء الفقراء والتدخل كبديل للدولة". ويضيف أن الهدف من خطوات المافيا هو تعزيز قاعدة الدعم.









كان الاقتصاد الإيطالي في حالة سيئة لسنوات، مع نسبة بطالة عالية وبطء النمو الاقتصادي، كما دفع الإغلاق بعض الناس إلى حافة اليأس. ولكن قبول مساعدة ولو صغيرة من المافيا هو أمر خطير للغاية.





تقول إنزا راندو، العضو في منظمة مناهضة للمافيا: "إن المافيا لا تفعل أي شيء بدافع الكرم. هذا المفهوم غير موجود بالنسبة لهم". "كل ما يعرفونه هو" سأخدش ظهرك إذا قمت بخدش وجهي ".





" لا يوجد شيء مطلوب في المقابل في البداية. ولكن سيتعين على الجميع رد الجميل في شكل ما.









يمتلك مارسيلو مطعمًا في وسط مدينة باليرمو ، الذي كان عليه إغلاقه في مارس إنه يتوقع الحصول على عرض لا يمكنه رفضه. كل شيء واضح للغاية ، كما يقول. يقرع عضو المافيا بابك ويعرض عليك شراء عملك هناك ثم. وذلك عندما تتفاوض على السعر. ثم يقوم شخص ما بتحويل جزء من المال إلى حسابك ، والباقي تحصل عليه نقدًا.





"في الوقت الحالي ، غرق عملي. وعندما يلقي أحدهم سترة نجاة عليك ، يمكنك إما اختيار الغرق بمثلك العليا ، أو السباحة".





يقول غاسبار موتولو، وهو عضو مافيا صقلية سابق أصبح شاهدًا رئيسيًا في العشرات من قضايا المافيا:. يقول: "هكذا اعتدت أن أعمل". "كنت دائمًا ساحرًا للغاية. كنت اتظاهر بالكرم، لم أظهر أبدًا وجهي الحقيقي. لكن تذكروا ، كنت مجرمًا قتل أكثر من 20 شخصًا.





" تحدث موتولو إلى البي بي سي من مكان سري حيث يخضع لحماية الشرطة ويقضي أيامه في الرسم. غالبًا ما تصور أعماله مخالب المافيا التي تصل إلى المجتمعات. يقول إنه كلما "ساعد" عائلة محتاجة ، لم يهتموا بمن هو، عندما يبكي أطفالك بسبب عدم وجود طعام على الطاولة أو إذا كان عملك على وشك الإفلاس، فأنت لا تفكر في عواقب الحصول على مساعدة من الأشخاص الخطأ. أنت فقط تفكر في البقاء على قيد الحياة". ثم عندما كانت الانتخابات المحلية تقترب ، كان يذهب إلى الأشخاص الذين ساعدهم ويقول: تذكرني؟ لقد ساعدتك عندما كنت بحاجة إلي. الآن ، أنا بحاجة إليك. وكل ما أطلبه منك هو أن تدلي بصوتك لهذا المرشح ".





يقول موتولو إن المافيا لديها أموال متاحة للإنفاق في حالة حدوث أزمة. ويقول: "إنهم أكثر كفاءة من الدولة عندما يتعلق الأمر بمساعدة المحتاجين".





يمتلك أنطونيو وزوجته فرانشيسكا متجرًا للجزارة في بوليا ، جنوب إيطاليا ، والتي كانت تكافح من أجل الإغلاق. قبل بضعة أيام ، جاء أحد عملائهم المنتظمين إلى متجرهم وقدم قرضًا نقديًا لمساعدتهم. قال أنطونيو: "نظرنا إلى بعضنا البعض. غرقت قلوبنا وأدركنا على الفور ما يجري". رفض هو وزوجته العرض ، لكن القروض هي عمل مافيا أساسي.





ويقول غراتيري إنهم يقدمون القروض ، ثم "يبدأ عذاب بطيء". "إن الهدف النهائي للمافيوسو هو عدم كسب المال على الإطلاق، ولكن السيطرة على الأعمال واستخدامها لغسل الأموال." منذ بدء الإغلاق ، تلقى خط المساعدة الذي يدعم ضحايا الابتزاز زيادة بنسبة 100 ٪ في التقارير، خاصة من الشركات الصغيرة. يقول أتيليو سيميوني ، الذي يعمل في خط المساعدة: "إذا لم تكن الحكومة الإيطالية قادرة على مساعدة هؤلاء الناس ، فسيتم إلقاءهم في أحضان المافيا".





وحذرت إنزا راندو من أن "هذه هي اللحظة الأكثر ملاءمة للمافيا". وقال: ""الآن ، التوقيت هو المفتاح." وهي ، مثل العديد من خبراء مكافحة المافيا ، تحث الحكومة الإيطالية على توفير الأموال للناس والشركات قبل تدخل المافيا لتقديم أموال سهلة. قالت الحكومة الإيطالية إنها ستقرض ما يصل إلى 25000 يورو (22000 جنيه إسترليني) للشركات المحتاجة. لكن مارسيلو ليس لديه نية لطلب قرض حكومي. "سيكون من المستحيل تسديد المبلغ. يجب على جميع المتاجر التي ستعاد فتحها أن تتبع قواعد المباعدة الاجتماعية. وهذا يعني عددًا أقل من العملاء وأموالًا أقل بكثير." يقول أن جميع أصحاب المطاعم الذين يعرفهم يشعرون بنفس الشعور. يعتقدون أن بيع متاجرهم إلى المافيا بسرعة ودون طرح أسئلة من المرجح أن يكون خيارهم الوحيد.