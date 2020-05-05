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تعليم

التعليم : 571 ألف طالب امتحنوا أحياء وفلسفة 2 ثانوي بلا مشاكل اليوم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:35 م
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
أدى اليوم 571 ألفًا و638 طالبا/ طالبة بالصف الثاني الثانوي،  امتحان مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : لقد بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم بلا مشاكل 99.64%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبا/ طالبة بمختلف محافظات الجمهورية. 

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
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ننشر رابط تسجيل حضور الامتحانات الإلكترونية وتقديم الشكاوى على موقع وزارة التربية والتعليم

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