انهيار مبيعات السيارات في بريطانيا .. تفاصيل

سوق السيارات في بريطانيا كان يسجل أعلي مبيعات و لكن بعد وقوع الازمة الحالية انهارت سوق السيارات هناك بنسبة مخيفة خصوصا في شهر ابريل فقد سجلت تراجعا بلغ 97 % لتسجل بهذه النسبة أدنى مستويات المبيعات في تاريخها منذ عام 1946 بسبب إغلاق المصانع وتخوف أصحاب المعارض من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19 ".





وتم تنفيذ الإغلاق في أوروبا مند 15 مارس الماضي لوقف الاصابة بفيروس كورونا طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة هناك و لتقليل حركة واختلاط الشعب هناك قدر المستطاع و بالفعل تسببت تلك الاجراءات في احتواء انتشار الفيروس قدر المستطاع .





وأصدرت جمعية مصنعي و تجار السيارات بيانات وأرقام مبيعات الشهر الماضي و بلغت 4000 سيارة و هو نفس الرقم تقريبا الذي تم تسجيله عقب الحرب العالمية الثانية فقد تم بيع 4044 سيارة في فبراير عام 1946 وبعد ذلك الوقت لم تسجل بريطانيا هذا الرقم الا في ابريل 2020 وهو رقم مرعب علي حد وصف بعض خبراء السيارات في المملكة المتحدة .



