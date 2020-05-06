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هل تنتقل عدوى كورونا لـ جنينك ؟ .. تعرفي على مكملات لرفع المناعة.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:58 ص
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لمياء الياسين

تزداد مخاوف الكثير من السيدات الحوامل فى تلك الفترة من إمكانية انتقال عدوى كورونا من الأم إلى الجنين أثناء الحمل وإمكانية أن يتسبب الصيام فى ضعف مناعتها وهل يجب على الحامل تناول مكملات غذائية من أجل صحة أفضل لها وللجنين خاصة مع الصيام وإمكانية أن يتسبب الصيام فى ضعف مناعتها.


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أكد الدكتور محمد منير، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن الكثير من الأمهات تتساءل: هل يمكن انتقال العدوى إلى جنينها؟.


ولفت إلى أن المرأة الحامل تعد من أصحاب المناعة الضعيفة، لأنه بمجرد حدوث الحمل يقوم الجسم بالعديد من التغيرات التي تحدث بسبب الحمل.


وقال استشاري النساء والتوليد، خلال استضافته فى موقع صدى البلد، إن الأدوية التى يجب أن تتناولها الحامل فى الحقيقة هى ليست أدوية وإنما مكملات غذائية، مثل الكالسيوم أو المالتي فيتامين أو الحديد.

إليك فى الرابط التالى كيف ترفعى مناعتك أثناء الحمل والحالات التى تستوجب زيارة الطبيب فورا وأبرز الاحتياطات لحماية طفلك من الإصابة 

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