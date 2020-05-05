أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة أصبحت تحف فنية بـ سعر 4 ملايين دولار.. صور

تتطور صناعة السيارات كل يوم بشكل سريع ولكن مازال بعض الناس يفضلون اقتناء السيارات الكلاسيكية الفارهة لأنهم يعتقدون أنها أكثر متانة وتفكرهم بأيام الزمن الجميل وعندما تباع واحدة منهم يكون سعرها غالي جدا لأن هذه السيارات ينطبق عليها مقولة " old is gold " فهذه السيارات حقا تعتبر كنزا سمينا لمالكها وعاشقها وفي هذا السياق نطرح عليكم أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة.





أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة:

1- MERCEDES-BENZ 300 SL

مرسيدس بنز sl 300

قامت شركة مرسيدس بطرح السيارة 300 سي إل عام 1955 و اعتمدت وقتها شركة مرسيدس على نجاحاتها السابقة في مجال السباقات، وأصبحت أسرع سيارة في ذلك الوقت، تتميز بأبواب على شكل أجنحة، كما تعد أول سيارة تزود بنظام الحقن المباشر للوقود في التاريخ .

2- BUGATTI TYPE 41 “ROYALE”

بوجاتي type 41

صمم إيتوري بوجاتي المخترع الإيطالي واحدة من افخم السيارات حقا عام 1931

وخطط بوجاتي وقتها لتصنيع 25 سيارة من هذة الفئة، وبيعها إلى الملوك والأمراء، بتكلفة تصل إلى 30,000 دولار ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فحدث وقتها كساد اقتصادي وصنع بوجاتي ستة باع منهم ثلاثة فقط، لكنها أصبحت السيارة الأكثر فخامة في التاريخ و حتي وقتنا هذا .

3- DELAHAYE 165 CABRIOLET

ديلاهاي165- كابورليه

تم عرض هذه السيارة لأول مرة في معرض باريس للسيارات 1938، ثم عرضت في الجناح الفرنسي بمعرض نيويورك الدولي، وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية ظلت في الجمارك الأمريكية لمدة ست سنوات بسبب الظروف الراهنة وقتها .

4- ALFA ROMEO 8C 2900B

ألفا روميو 8C

تم إنتاج هذه السيارة عام 1938 و قد ساعدت في دعم ونجاح تأسيس صناعة السيارات الإيطالية بشكل عام، صنع من هذه الفئة عدد محدود لذلك من الصعب الحصول عليها، ولذلك بيعت هذه السيارة بأكثر من 4 ملايين دولار في مزاد علني بكاليفورنيا، وبذلك تحتل المرتبة العاشرة في قائمة “أغلى السيارات” بالمزادات العلنية عبر التاريخ حتى الآن .

5- ferari 250

فيراري 250

تم إنتاج هذه السيارة عام 1958 وتعرف في اللغة الإيطالية بـ” تيستا روسا” أي “الرأس الحمراء”، وقد صنع منها 21 سيارة فقط وقتها مما يجعلها حقا صيد ثمين لمحي جمع السيارات الكلاسيكية حول العالم .



