AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة أصبحت تحف فنية بـ سعر 4 ملايين دولار.. صور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:01 م
مرسيدس بنز sl 300
مرسيدس بنز sl 300
Advertisements
اشرف عطية

تتطور صناعة السيارات كل يوم بشكل سريع ولكن مازال بعض الناس يفضلون اقتناء السيارات الكلاسيكية الفارهة لأنهم يعتقدون أنها أكثر متانة وتفكرهم بأيام الزمن الجميل وعندما تباع واحدة منهم يكون سعرها غالي جدا لأن هذه السيارات ينطبق عليها مقولة " old is gold " فهذه السيارات حقا تعتبر كنزا سمينا لمالكها وعاشقها وفي هذا السياق نطرح عليكم أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة


أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة

1- MERCEDES-BENZ 300 SL 

مرسيدس بنز sl 300

قامت شركة مرسيدس بطرح السيارة  300 سي إل عام 1955 و اعتمدت وقتها شركة مرسيدس على نجاحاتها السابقة في مجال السباقات، وأصبحت أسرع سيارة في ذلك الوقت، تتميز بأبواب على شكل أجنحة، كما تعد أول سيارة تزود بنظام الحقن المباشر للوقود في التاريخ . 

 

2- BUGATTI TYPE 41 “ROYALE”

بوجاتي type 41 

صمم إيتوري بوجاتي المخترع الإيطالي واحدة من افخم السيارات حقا عام 1931  

وخطط  بوجاتي وقتها لتصنيع  25 سيارة من هذة الفئة، وبيعها إلى الملوك والأمراء، بتكلفة تصل إلى 30,000 دولار ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فحدث وقتها كساد اقتصادي وصنع بوجاتي ستة باع منهم ثلاثة فقط، لكنها أصبحت السيارة الأكثر فخامة في التاريخ و حتي وقتنا هذا .

 

3-  DELAHAYE 165 CABRIOLET

ديلاهاي165- كابورليه

تم عرض هذه السيارة لأول مرة في معرض باريس للسيارات 1938، ثم عرضت في الجناح الفرنسي بمعرض نيويورك الدولي، وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية ظلت في الجمارك الأمريكية لمدة ست سنوات بسبب الظروف الراهنة وقتها .

 

4-  ALFA ROMEO 8C 2900B

ألفا روميو  8C  

تم إنتاج هذه السيارة عام 1938 و قد ساعدت في دعم ونجاح تأسيس صناعة  السيارات الإيطالية بشكل عام، صنع من هذه الفئة عدد محدود لذلك من الصعب الحصول عليها، ولذلك بيعت هذه السيارة بأكثر من 4 ملايين دولار في مزاد علني بكاليفورنيا، وبذلك تحتل المرتبة العاشرة في قائمة “أغلى السيارات” بالمزادات العلنية عبر التاريخ حتى الآن  .

 

5- ferari 250

فيراري 250 
تم إنتاج هذه السيارة عام 1958 وتعرف في اللغة الإيطالية بـ” تيستا روسا” أي “الرأس الحمراء”، وقد صنع منها  21 سيارة فقط وقتها مما يجعلها حقا صيد ثمين لمحي جمع السيارات الكلاسيكية حول العالم .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

كايلي جينر نجمة تمتلك أسطول سيارات على الكوكب

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لـ هشام سليم وابنه نور في أول لقاء تليفزيوني يجمعهما

منزل للبيع مجانا ولا يوجد مشتري.. لهذا السبب

فيديو جراف.. تفاصيل خصم 1% من مرتبات العاملين بالدولة

أول ظهور إعلامي لابنة هشام سليم بعد تحولها إلى ذكر .. فيديو

بعد مساندة زملائها.. نهى عابدين تتراجع عن اعتزالها الفن

شيخ الأزهر ينعى الشيخ الطبلاوي: علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة أصبحت تحف فنية بـ سعر 4 ملايين دولار.. صور

بمكون من مطبخك.. وصفة لتطويل الشعر في وقت قليل

نشرة الصحة والمرأة.. هل الطفح الجلدي علامة على الإصابة بـ فيروس كورونا.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور