مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي: جائحة كورونا أكبر محفز للتحول الرقمي بالقارة

دعت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي إلى عقد اجتماع غير عادي لمكتب اللجنة الوزارية الأفريقية للمعلوماتية والاتصالات.





وعقد الاجتماع اليوم عبر الفيديو كونفرانس، وترأس أعمال المكتب الدكتور عمرو طلعت رئيس اللجنة الفنية الوزارية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وبحضور أعضاء المكتب من بوروندي وجيبوتي وملاوي وسيراليون.





وافتتحت الدكتورة أماني أبوزيد الجلسة موضحة أنها تنعقد في ظروف عالمية غير عادية وأزمة عالمية من جراء جائحة كورونا.





وأضافت أن البلدان الأفريقية فرضت تدابير وإجراءات قوية للحفاظ على حياة المواطنين الأفارقة والحد من انتشار جائحة كورونا من خلال التباعد الاجتماعي والحظر وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية والأنشطة الاقتصادية.





ودعت إلى استخدام التقنيات الرقمية في التواصل وادارة الأعمال واستخدام منصات التعليم الرقمية والخدمات الحكومية عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية، لذا كان لزاما العمل على تقوية ومد البنية التحتية الرقمية الحالية في أفريقيا للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الطلب وضمان تشغيل الخدمات الرقمية وتقديمها بشكل سريع وآمن.





وأشارت إلى أن أزمة COVID-19 أصبحت أكبر محفز للتحول الرقمي وتحولت الرقمنة واستخداماتها من سوق متخصصة إلى تبني جماعي على نطاق واسع ليتجنب المواطنين المخاطر الصحية واتاحة استشارات صحية وتعليمية عبر منصات رقمية والتجارة الإلكترونية كما أصبحت الخدمات الإلكترونية الآن أساسية للعلاقات بين الحكومة والمواطنين من خلال عدد كبير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.





وتقدمت مفوضة الاتحاد الأفريقي بالشكر لوزارة المعلومات المصرية وكافة العاملين بالقطاع وكذلك شركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية على الجهد الكبير والإجراءات والخدمات الاستثنائية التي أتيحت في ظل هذا التحدي الكبير.





وأشارت مفوضة الاتحاد الأفريقي إلى أهمية الاستعداد للتغيير الحتمي في سلوك المواطن والمستهلك وإدارة العمل والذي من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من الرقمنة.





ودعت دكتورة أماني أبوزيد إلى الاستفادة من هذه الفرصة القيمة لتسريع عملية التحول الرقمي في القارة للسماح بالتعافي الاقتصادي السريع وبناء الواقع الجديد القائم على التكنولوجيا و الرقمنة .





وأوضحت أن الاتحاد الأفريقي وضع الرقمنة في قائمة أولويات التنمية في أفريقيا وقام بصياغة الاستراتيجية الأفريقية للتحول الرقمي والتي قدمها للوزراء الأفارقة اثناء انعقاد اللجنة الوزارية للمعلوماتية بافريقيا و التي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠١٩ و التي أقرها رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة في القمة الافريقية في فبراير ٢٠٢٠.





وأقر المكتب الوزاري تقرير الخبراء وخطة العمل العاجلة الذي أعدتهما مفوضية الاتحاد الأفريقي كجزء أساسي من الاجراءات الشاملة التي أعدها الاتحاد الافريقي لاحتواء الجائحة و العمل على دعم بلدان القارة و مساعدتها على التعافي الصحي و الاقتصادي.





وأصدر مكتب اللجنة الوزارية الافريقية للمعلوماتية و الاتصالات بيانا أكدوا فيه على العمل معًا لضمان اجراءات قارية منسقة لحتواء الجائحة COVID-19 وتخفيف آثارها و مواصلة تطوير السياسات واللوائح لتسهيل نشر الأدوات الرقمية لتحسين وتعزيز القطاع الاقتصادي و تقديم خدمات رقمية متكاملة لبناء مجتمع واقتصاد رقميين شاملين في أفريقيا يحسن نوعية حياة أفريقيا، ويعزز مكانة أفريقيا لأفريقيا كمنتج وليس كمستهلك فقط في الاقتصاد العالمي.



