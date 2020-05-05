الحزن يخيم على "تويتر" بعد وفاة الشيخ الطبلاوى.. ومغردون: تقبّله الله في الصالحين

نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، التي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 86 عامًا.





ودشن رواد موقع التدوين "تويتر" هاشتاج بعنوان "الطبلاوى"، ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولًا في مصر.









وكانت التعليقات كالتالى:









‏وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم .





إنا لله و إنا إليه راجعون 💔

اللهم اغفر لعبدك الشيخ الطبلاوي و ارحمه واسكنه فسيح جناتك 🤲 ‎#الطبلاوي.





‏رحم الله الشيخ الطبلاوي، وتقبّله في الصالحين، وجعل تلاوته نورًا له في قبره، وبعثه، والعزاء للأمّة الإسلامية عامة، ولأسرته خاصة، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. ‎#حسن_الخليفة‎#الطبلاوي.





‏١٢ ‎#رمضان

وفاة القارئ الشيخ محمد محمود ‎#الطبلاوي - رحمه الله - نقيب قراء ومحفظي ‎#القران_الكريم في مصر و العالم الإسلامي..رحمه الله رحمة الابرار.

اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وشفع فيه القرآن.





‏المقرئ محمد محمود ‎#الطبلاوي في ذمة الله انتقل قبل قليل اليوم الثلاثاء ١٢/رمضان/١٤٤١ الموافق ٥/٥/٢٠٢٠ في القاهرة الى جوار ربه المقرىء الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله تعالى نقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم في مصر عن عمر ناهز 86 عامًا

اللهم تقبله في الصالحين وأسكنه جناتك.





‏الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه و اجعل كل حرف سمعناه منه فى ميزان حسناته وعوضنا عنه خير 🙏‎#الطبلاوي.









وتوفي مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.













وتم نقل جثمان الشيخ الطبلاوي الي القاهرة لتشييع جثمانه في مقابر العائلة .









والجدير بالذكر أن الشيخ الطبلاوي مقيم بقريته بمركز تلا منذ عام تقريبا تزامنا مع بداية مرضه حتى وافته المنية اليوم.































