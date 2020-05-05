بسبب كورونا.. الفيفا يوافق على إجراء 5 تبديلات في المباراة

اقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من تغيير نظام التبديلات في المباريات التي كان في الطبيعي والمتعارف عليه هو 3، لكن سيتجه لتغييرها بسبب تفشي فيروس الكورونا "كوفيد - 19".





وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كل شيء حاليا يشير إلى أن اقتراح الفيفا ستتم الموافقة عليه في الأيام القادمة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ، وهي الهيئة التي تعد قوانين اللعبة وتقوم بتعديلها ، والتي تنظم منها جميع المسابقات العالمية.

وكان الفيفا قد أوضح أن هذا الإجراء سيكون "مؤقتًا" في ظل أزمة فيروس كورونا.



وفي سياق آخر، حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، يوم 25 مايو موعدا أخيرا للدوريات الأوروبية، من أجل تحديد موقفهم النهائي من الإلغاء أو الاستئناف.



