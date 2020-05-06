عمارات سكنية وتطوير محطات الصرف الصحي.. افتتاحات جديدة في دمياط

اعتادت محافظة دمياط في 8 من مايو كل عام الاحتفال بعيد دمياط القومى بافتتاح عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة، ولكن هذا العام تغير الامر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فاكتفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن الإعلان عن المشروعات التى تمت وكان من المقرر افتتاحها .





ففي قطاع الإسكان والأسواق الحضارية تم افتتاح مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس البر بتكلفة 47 مليون جنيه جنيه، حيث تعد آخر المناطق العشوائية بدمياط لتصبح المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة.





وشملت الافتتاح، افتتاح السوق الحضارية برأس البر بتكلفة 30 مليون جنيه وجارى الانتهاء من سوق 51 برأس البر بتكلفة ٤ ملايين جنيه.

وكذلك إنشاء ٥ عمارات إسكان اجتماعى بأرض الصهاريج بمدينة عزبة البرج بتكلفة ٤٢ مليون جنيه وإنشاء ٣ عمارات إسكان إجتماعى بشطا ١ بتكلفة ١٢.٥ مليون جنيه





فضلا عن وضع حجر الأساس لعمارتين سكنيتين رقمى ٤،١ للأسر الأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج بتكلفة ١٠.٢٤٨.٥٥٠ جنيه و إنشاء عمارة سكنية بأم العلا بفارسكور بتكلفة ١١.٢٥٩.٨٨٠ جنيه.



