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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة في الطالبية

اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
أحمد زهران

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بنطاق حي الطالبية، بالتنسيق مع رئاسة حي الطالبية مهندس حامد سلامة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال النظافة ومعهم سيارات نصف نقل وسيارة كنس آىي وسيارة نافوري مياة وذلك لأعمال النظافة والغسيل والكنس الآلي بشارع ترسا لتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالطرق والشوارع الرئيسية بالجيزة.

ووجه وليد كشيك نائب رئيس الهيئة بسرعة رفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم حي الطالبية والانتهاء من رفع المخلفات ونظافة الشارع، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رفع اشغالات رفع مخلفات

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