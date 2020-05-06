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أخبار العالم

المغرب يسجل 166 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن المغرب ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت وزارة الصحة المغربية 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 5219 شخصا.

فيما سجل المغرب حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات إلى 181 شخصا.

وتعافى 185 شخصا من فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1838 متعافيا، بنسبة 35.2% من إجمالي المصابين.

وقال مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي إن نسبة الوفيات مستقرة في حدود 3.5 %.

وأضاف أن الحالات الحرجة لا تمثل سوى 3% من المصابين، وأن 84% منهم لديهم أعراض بسيطة جدا أو بدون أعراض.

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