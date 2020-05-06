أمريكا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ 71 ألفًا والإصابات تتخطى المليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الجامعة، إن إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 71022 شخصا.





وأضافت أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى أكثر من مليون شخص.





إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الوفيات عندما تتراجع الولايات الأمريكية عن القيود التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معترفًا بأن ذلك الخيار الذي تواجهه البلاد لإعادة فتح الاقتصاد وتحريكه.





وأضاف ترامب أنه "من المحتمل أنه سيكون هناك بعض الوفيات لأنك لن تكون محجوزا في شقة أو منزل أو أيا ما كان، ولكن في نفس الوقت، سوف نمارس التباعد الاجتماعي، ونغسل اليدين، وسنقوم بالكثير من، الأشياء التي تعلمنا القيام بها خلال الفترة الأخيرة".





كما اعترف ترامب مباشرة بأنه "من المحتمل أن تكون هناك بعض الوفيات، كتكلفة لإعادة فتح البلاد، وأقر أيضًا أثناء زيارته لأريزونا بأنه سيكون هناك بعض "المتضررين بشدة" من القرار .