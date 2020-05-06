«قبل ما يتعشى بيك اتغدى بيه».. رسالة والد الشهيد «أبانوب» لنجله عن الإرهابيين

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن كواليس لقائها بأسرة الشهيد أبانوب عبد التواب ، الذي ارتقى في حادث بئر العبد، بسيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة، مؤكدة أن أسرته تجسيد لعقيدة المصري في حماية وطنه.





وقالت بسمة وهبة خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،: " تأثرت بمشاهد دفنه، وقررت ان أذهب لعزائها، في دير مواس بالمنيا، ورجعت من هناك قوية ورأسي مرفوعة بعد حديث والد أبانوب وكلامه وتأكدت إنه لسه في خير في بلدنا وقوة وإيمان، بالإضافة لوالدته".





وواصلت: "فخورة بهم لأنهم صورة من مواطنين من أصل مصري أصيل.. شعرت بعظمة التضحية والصبر وجمال الإيمان بوطننا مصر.. كانوا فرحانين بابنهم وحمايتهم لأجل مصر".





وتابعت:" بقول للإخوان إحنا مش بنخلص.. والحدوتة بتاعتنا مكملة لآخر نفس.. وكل بيت عنده استعداد يقدم شهيد واثنين وعشرة.. ومش هتقدروا تفرقوا بيننا".





ومن جانبه علق والد "أبانوب"، على الحادث الذى وقع فى سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة، قائلًا: " كنت أقول له، خليك راجل، معاك بندقية آلى، لو شفت إرهابى مترجعش ورا، وفضيها فيه.. قبل ما يتعشى بيك اتغدى بيه".





وقال خلال حواره مع بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز": "أنا فرحان، ومش خايف.. لو ولادي خلصوا هروحلهم انا ومراتى ومش هنخاف ولا عمرنا خوفنا".





وواصل: " شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيىسي، والجيش الذى ثأر لأبانوب.. نحن مرتاحين الآن".