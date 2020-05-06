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ديني

نقابة القراء تناشد أعضاءها الالتزام بتعليمات الدولة بشأن الجنائز ومنع التجمعات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:06 ص
الشيخ محمد محمود
الشيخ محمد محمود الطبلاوي
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عبد الرحمن محمد
ناشدت نقابة القراء، أبناءها من المقرئين علي مستوي الجمهورية بالالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات .

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة إن جنازة الشيخ الطبلاوي ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة، ممثلين عن بقية القرّاء علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن تشييع الجثمان والصلاة علي الفقيد من المقابر ظهرا؛ نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات .
 
ودعا الساعاتي المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة وأن يتخذوا من القرآن آياتًا ترحمًا على روحه الطاهرة .

وحول إقامة النقابة سرادق عزاء، قالت الساعاتي إن النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي ملتزمة بالتعليمات ولن يكون هناك سرادق عزاء وسيقتصر  العزاء علي تشييع الجثمان أمام المقبرة.
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